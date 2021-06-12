Болельщиков с фан-зоны в Самаре после матча сборных России и Бельгии увезут на автобусах и трамваях

Фан-зона на «Солидарность Арене» будет работать в дни матчей сборной России. Фото: администрация Самары.

Для болельщиков, которые будут смотреть игру сборных России и Бельгии на Евро-2020 на фан-зоне на «Солидарность Арене» в Самаре, организуют дополнительный общественны транспорт. Игра начнется в 23:00 по самарскому времени, а завершится в час ночи.

- До 23:00 доставка болельщиков будет осуществляться трамваями №№ 11, 12, 25 до конечной остановки (разворотного кольца), а также автобусами №№ 1,50, 67, 96, 205, 295. Вывоз – после матча с 01:00 13 июня трамваями №№ 11, 12, 25 – с конечной остановки (разворотного кольца), автобусами маршрутов №№ 1, 50, 67, а также №№ 96, 205, 295, 268 – с пересечения улицы Дальней и 7 проезда, в районе Южной парковки, - говорится в сообщении администрации Самары.

Уехать с «Солидарность арены» можно будет до половины второго ночи.

Для болельщиков, которые собираются приехать на «Солидарность Арену» на своих машинах, откроют все парковки. Туда обещают пускать без ограничений.