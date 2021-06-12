В Самарской области водитель тащил привязанную к машине собаку по дороге

Автомобилисты пытались привлечь внимание водителя сигналами. Фото: инстаграм samara.dtp.official.

Жители Самарской области сообщили в социальных сетях о живодере, который привязал собаку в машине и тащил животное по дороге. Где и когда это произошло, не уточняют. Фото появилось в инстаграме samara.dtp.official.

- В Самарской области водитель привязал собаку к машине и так тащил ее по дороге. Водители пытались обратить на это внимание сигналами, - пишут в паблике «ЧП Самара / Тольятти».

Чем все закончилось и что стало с собакой, неизвестно.

Комментаторы в соцсетях обрушились на водителя с оскорблениями и угрозами. Они призывают правоохранителей наказать живодера. Однако неизвестно, так ли все было, как утверждают в социальных сетях.