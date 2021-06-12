Синоптики обещают дожди и грозы в Самарской области

Дожди будут кратковременными и пройдут местами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обещают кратковременные дожди и грозы. Они пройдут местами, а кое-где могут сопровождаться градом, сообщает Приволжское УГМС. Такая погода простоит в регионе как минимум до вторника.

- Самарская область по-прежнему останется под влиянием циклонического поля пониженного давления, поэтому сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди различной интенсивности, прогремят грозы, кое-где не исключен град. При грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет постепенно повышаться, - рассказала синоптик Зарима Аношина.

Днем в субботу, 12 июня, в Самарской области будет +23… +25, в воскресенье - +23… +28, а в понедельник и во вторник столбики термометров могут подняться до отметок около +30.