Тольяттинский «Акрон» подписал Константина Базелюка

Последние три сезона Базелюк провел в Хабаровске. Фото: ФК «СКА-Хабаровск».

«Акрон» объявил о подписании лучшего бомбардира «СКА-Хабаровска» и бывшего футболиста ЦСКА Константина Базелюка. Контракт рассчитан на три года, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

- Последние три сезона Базелюк провел в Хабаровске (с недлительной отлучкой в Саранск). В составе молодежных сборных России Константин провел 12 матчей (6 голов). В 263 матчах за всю карьеру Базелюк поражал ворота соперников 79 раз, - говорится на сайте «Акрона».

Профессиональную карьеру форвард начал в ЦСКА, с которым стал чемпионом страны и обладателем Кубка. За семь лет в стане «армейцев» Базелюк сыграл в 18 матчах, два из которых в Лиге чемпионов против «Баварии».

Также в послужном списке нападающего выступление за «Торпедо», «Кубань», «Анжи», португальский «Эшторил-Прая» и чешский клуб «Зброёвка».