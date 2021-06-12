В Самаре отметили татарский национальный праздник Сабантуй

Праздник был приурочен к 170-летию Самарской губернии.

В Самаре в парке Гагарина прошел татарский национальный праздник «Сабантуй-2021». Его провели уже в 32 раз, в этом году Сабантуй был посвящен 170-летию Самарской губернии. Участие в празднике принял губернатор региона Дмитрий Азаров.

- Я очень рад видеть счастливые, улыбающиеся лица земляков. Рад приветствовать гостей из Татарстана, Оренбургской и Архангельской областей, из других регионов, которые приехали на замечательный праздник, который на нашей самарской многонациональной земле является ярким свидетельством бережного отношения к истории, к культуре народов, живущих в мире, в дружбе и братстве, - обратился глава Самарской области к собравшимся.

Праздник посетил Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров также попросил не забывать о коронавирусе, соблюдать все правила безопасности и сделать прививку.

На Сабантуй в парке Гагарина организовали спортивные состязания (например, соревнования по татарской национальной борьбе керэш), народные игры, выступления творческих коллективов.