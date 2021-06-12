Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 15:21

Самарец оказался единственным пассажиром рейса из Уфы

Руслан Акопян выложил видео своего полета
Антон РОМАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пассажир летел из Уфы в Самару.

Пассажир летел из Уфы в Самару.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец Руслан Акопян оказался единственным пассажиром самолета, который летел из Уфы в Самару. Видео необычного полета Руслан выложил в соцсети.

- Очень круто лететь одному. Чувствуется, что самолет пустой: он очень быстро набирает высоту и очень круто маневрирует. До сих пор не верится, - комментирует полет самарец.

Интернет-пользователи удивились, почему самолет вообще вылетел с одним пассажиром и посетовали на огромный расход топлива почти впустую. Многие отметили, что такой рейс надо закрывать.