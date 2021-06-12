«Крылья Советов» объявили даты контрольных матчей с «Уралом»

С «Уралом» «Крылья» сыграют после сборов в Сербии. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили, когда сыграют контрольные матчи с «Уралом». Ранее гендиректор самарского клуба Вадим Андреев сообщил, что товарищеские встречи пройдут после возвращения «Крыльев» со сборов в Сербии. Одна игра состоится в Екатеринбурге, одна – в Самаре.

- По договоренности обоих клубов состоятся два контрольных матча между «Крыльями Советов» и «Уралом» (11 и 18 июля). Сразу после возращения с зарубежного сбора из Сербии наша команда отправится в Екатеринбург, - говорится на официальном сайте «КС».

Сбор «Крыльев» в Сербии пройдет с 14 июня по 9 июля. Там самарцы сыграют пять товарищеских матчей.