Завод в Тольятти готов взять на работу больше 900 человек

Завод «Феррони-Тольятти» расположился на площадке бывшего АвтоВАЗагрегата.

Завод «Феррони-Тольятти», который занимается производство металлических дверей, ищет сотрудников. Там собираются принять на работу больше 900 человек – это сварщики, маляры, мастера участков, операторы станков, шлифовщики, подсобные рабочие, столяры, слесари, контролеры качества, инженеры и т.д.

- Штат предприятия сегодня составляет 800 человек, всего компания создаст две тысячи рабочих мест с комфортными условиями труда, достойной и «белой» заработной платой, перспективами карьерного роста на предприятии, - рассказали в министерстве экономического развития Самарской области.

Завод «Феррони-Тольятти» расположился на площадке бывшего АвтоВАЗагрегата. Такой масштабный инвестпроект находится на личном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

На заводе сейчас монтируют и готовят к запуску автоматическую сборочную линию. Вместе с работами итальянские специалисты обучают местных сотрудников, как обращаться с высокотехнологичным оборудованием.

По вопросам трудоустройства можно звонить по телефону - 8-964-912-03-24.