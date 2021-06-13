В самарской колонии запустили производство стиральных порошков

Торжественный запуск провели в июне. Фото: УФСИН России по Самарской области

В Самаре на ул.Зеленой, 6, где располагается исправительная колония строгого режима, открыли производство стирального порошка. Сообщается, что в его изготовлении задействованы исключительно отечественные аппараты и сырье. В будущем, кроме порошка, планируется выпуск еще и жидких моющих средств.

- Сейчас в работе задействованы 30 осужденных, в месяц планируем выпускать около 800 тонн продукции, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.

Производство запустили при помощи Новосибирского завода бытовой химии. Предприятие закупило и установило необходимое оборудование, наладило его работу и обучило будущий персонал – то есть осужденных, которые отбывают наказание за тяжкие преступления.

В работе задействованы 30 осужденных. Фото: УФСИН России по Самарской области

Продукцию будут не только использовать в учреждениях службы исполнения наказания, но и продавать на прилавках обычных магазинов. Правда, под каким брендом, пока не сообщается.

Торжественный запуск провели в июне, на нем присутствовал замначальника регионального УФСИН Александр Лепилин.