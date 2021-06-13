Следователи нашли следы криминала в гибели рабочего, на которого упала стена

Уголовное дело возбудили по факту нарушения требований охраны труда. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

После полугодовой проверки в Самаре возбудили уголовное дело о гибели мужчины при обрушении стены.

Напомним, ЧП произошло 14 января на ул.Авроры, 181. В здании бывшей аптеки двое рабочих укрепляли стену дверного проема. С одной стороны работы были закончены, двое мужчин перешли на другую. Один стоял на стремянке, второй держал ее. Стена начала рушиться, рабочий, стоявший на стремянке, вовремя отскочил, он отделался сломанными пальцами. Его коллега не успел уйти в сторону и оказался погребен под стеной. Мужчина работал на объекте всего второй день, отвечал за уборку мусора. У него остались жена и ребенок.

Мужчина работал на объекте второй день Фото: Вячеслав СОРОКИН

- По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали сегодня в региональном Следственном комитете. - Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Кто же конкретно ответит за гибель человека, пока не ясно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

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