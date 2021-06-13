МЧС предупреждает самарцев об опасной жаре

Спасатели рекомендуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с непокрытой головой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область приходит сильная жара, грозы и порывистые ветра. Областное МЧС просит жителей региона заранее быть готовыми к возможным катаклизмам.

- Синоптики объявили желтый уровень опасности, - передают спасатели. – Сегодня, 13 июня во второй половине дня в южных районах Самарской области воздух прогреется до +31 градусов. Завтра, 14 июня, будет еще жарче: максимальная температура воздуха прогнозируется до +33 градуса.

Из-за жары возможны перепады давления, грозы, сильные порывы ветра. В связи с этим спасатели рекомендуют как можно меньше находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Занятия спортом лучше перенесли на прохладные времена. Чтобы избежать обезвоживания, медики рекомендуют пить как можно больше прохладной жидкости, избегая алкоголя. Автомобилистов же традиционно просят парковаться подальше от деревьев и рекламных конструкций.