Самарский "водочный король" в Госдуму не пойдет

Милеев не пойдет в Госдуму

Самарский депутат, победивший на праймериз "Единой России" Александр Милеев передумал идти на выборы в Государственную Думу. Он решил еще поработать в родном регионе. Напомним, что Милеев в предварительном голосовании победил в двух номинациях.

- Я принял ответственное решение сосредоточиться на работе в Самарской области и баллотироваться в Самарскую губернскую думу и максимально помочь партии «Единая Россия» достичь хорошего результата на выборах в Государственную Думу России, - рассказал он.

Вероятнее всего, на выборах по этому округу от партии будет выдвинут действующий депутат Герой России Игорь Станкевич.

Александр Милеев сейчас уже является депутатом губдумы, он занимает пост председателя комитета по спорте, культуре и молодежной политике. Ранее он был известен как "водочный король" и владел компанией "Родник", производителем крепких спиртных напитков.