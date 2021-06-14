Самарец "похоронил" мать ради 25 тысяч рублей

Полиция вывела мошенника на чистую воду

В Самаре 41-летний сотрудник одной из организаций "похоронил" мать, чтобы получить от руководства материальную помощь. К афере века мужчина подготовился основательно. На протяжении недели он рассказывал коллегам, что мама сильно болеет. Затем в рабочее время он сымитировал звонок, когда ему как будто сообщили об ее кончине. Мужчина был убит горем, коллеги сочувствовали ему, руководство выдало на основании заявления 25 тысяч рублей. Но затем начались странности.

- Свидетельство о смерти мужчина так и не предоставил, уклоняясь от этого под разными предлогами, руководство начало что-то подозревать и обратилось в полицию. Сотрудники правоохранительных органов вскоре выяснили: женщина жива и ничего о поведении сына не знает, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сам мужчина в итоге свою вину признал и рассказал, что ему были очень нужны деньги. Раньше он не привлекался к уголовной ответственности. А теперь потерял работу. Но и за поступок ему предстоит ответить: то, что он сделал, квалицифируется по статье "Мошенничество".