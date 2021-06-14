Рабочая неделя в Самаре начнется с жары и гроз

На улице будет жарко, но возможны дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя после выходных в Самарской области начнется с жары и гроз. Синоптики Приволжской УГМС рассказали, что в первый же рабочий день во вторник температура поднимется до +32 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

- При этом на фоне жары возможны грозы и кратковременные дожди местами по области, - сообщают синоптики Приволжского УГМС.

Ночью температура опустится до +20 градусов, так что будет достаточно тепло. Во вторник также будет жарко, до +31 градуса, вероятность дождей и гроз останется прежней. Такая же погода продержится минимум до четверга. Как сообщили синоптики, регион остается под влиянием циклонического поля пониженного давления. Поэтому сохранится неустойчивый характер погоды.