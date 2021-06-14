Трамваи и троллейбусы вернули на проспект Кирова в Самаре

Транспорт вернули на проспект Кирова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вечером в воскресенье 14 июня вернули на проспект Кирова трамваи и троллейбусы. Их пускали в объезд по Заводскому шоссе из-за работ по перекладке теплотрасс. Движение трамваев № 8 и №25 было возобновлено около трех часов дня. Вечером, около шести часов, на привычный маршрут вернули троллейбусы 8, 12 и 13 маршрутов.

О возобновлении движения сообщили представители ТТУ. Напомним, что также в эти дни было перекрыто движение на проспекте Кирова, Авроре и Мориса Тореза. Все это связано с грандиозными планами по перекладке теплотрасс в Самаре в этом году. Это необходимо, чтобы качество оказания услуг стало еще лучше.

Пока в Самаре остаются в силе ограничения на Московском шоссе и на Ново-Садовой, где ведутся дорожные работы.