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Звезды14 июня 2021 18:55

Самарская область может стать пилотным регионом творческого развития городских пространств

Такое предложение озвучил Дмитрий Азаров во время заседания рабочей группы Госсовета РФ по культуре на ВолгаФесте
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В городах хотят развивать творческие пространства

В городах хотят развивать творческие пространства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область может стать пилотным регионом по созданию и развитию творческих городских пространств, где будут совместно находиться представители разных направлений культуры и креативного творчества. Такую инициативу озвучил глава региона Дмитрий Азаров во время заседания рабочей группы Госсовета РФ по культуре, которое проходило на самарской набережной во время фестиваля ВолгаФест в понедельник, 14 июня.

На заседании руководитель специализации «Креативные индустрии» Московской высшей школы социальных и экономических наук Елена Зеленцова рассказала, что в городах необходимо создавать творческую среду и атмосферу, а также поддерживать предпринимателей, работающих в творческой сфере, и привлекать новых инвесторов. «Только усилиями одного министерства это все сделать не получится, поэтому должны включаться несколько ведомств», - сказала Зеленцова.

Также она отметила, что в городах нужно создать творческие пространства, где могли бы вместе располагаться представители нескольких направлений культуры. Это, например, можно делать около каких-либо памятников или в знаковых местах, сказала Зеленцова, и привела в пример самарский ВолгаФест, где, фактически, такое культурно пространство собрано.

Дмитрий Азаров предложил сделать самарский регион пилотным для разработки подобных пространств. «Развитие таких кластеров позволит нам сохранить историческое и архитектурное наследие. Предлагаю такие практики внедрять на самарской земле, стать пилотным регионом», - сказал губернатор и поручил проработать такой проект.