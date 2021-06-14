В Самаре заявили о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив

В Самаре на набережной прошло заседание комиссии Госсовета РФ по культуре

В Самаре в понедельник, 14 июня, заявили о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив во время заседания комиссии Госсовета по культуре, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Заседания проходило на набережной во время фестиваля «ВолгаФест-2021».

О создании фонда в ходе ежегодного послания объявил президент России Владимир Путин. Ожидается, что уже в этом году за счет средств гранта удастся профинансировать порядка 1,5 тысячи креативных команд, на что потратят 3,5 млрд рублей.

- Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины, – сказал Дмитрий Азаров.

Заявки на конкурс подведут 15 сентября. Подавать их могут муниципальные учреждения культуры, индивидуальные предприятия, коммерческие и некоммерческие организации. На конкурсе 8 тематических направлений.

- У нас очень сжатое время на подачу заявок, и нужно максимально популяризировать этот конкурс, чтобы дать возможность как можно большему количеству творческих команд принять участие в нем, – сказал генеральный директор фонда Роман Карманов.

Как отметила народная артистка России, балерина Илзе Лиепа, это хорошая возможность для творческих коллективов проявить себя. «Сегодня есть много возможностей, и мы должны их открыть для себя и использовать, активно поддерживать все творческие инициатив», – сказала Илзе Лиепа.