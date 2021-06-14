В Самару привезут Кубок РПЛ

В Самару привезут чемпионский кубок РПЛ. Это произойдет в рамках масштабного трофи-тура, который проходит по крупным городам России. Представляет свой трофей команда "Зенит", доставку осуществляет авиакомпания Россия. В Самаре кубок будет 21 июня.

В города этого необычного тура Кубок привезут легендарные футболисты сине-бело-голубых и болельщики — победители конкурса «Покажи кубок России», который стартовал 7 июня на клубных страницах в социальных сетях и «Радио «Зенит», - сообщили организаторы мероприятия.

Один футбольный трофей в этом году самарцы добыли сами. "Крылья Советов" честным трудом заработали Кубок ФНЛ и демонстрировали его болельщикам. А вот добыть Кубок России не удалось - в Нижнем Новгороде самарцы уступили "Локомотиву". Победителем же РПЛ, где в следующем году предстоит играть и клубу с берегов Волги, стал как раз "Зенит", этот чемпионский титул клуб взял в третий раз подряд.