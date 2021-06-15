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Общество15 июня 2021 6:50

Эксперты рассказали, на кого самарцы чаще всего ругаются за рулем

Лишь 10% сохраняют спокойствие при поездках
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области водители рассказали, на кого ругаются чаще всего

В Самарской области водители рассказали, на кого ругаются чаще всего

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты сайта Дром выяснили, на кого чаще всего ругаются водители автомобилей. Опрос проводился на сайте с 21 по 31 мая, принимали в нем участие и жители Самарской области.

Как выяснилось, чаще всего самарцы ругаются на других водителей - 69% опрошенных. На пешеходов ругаются 28%, на мотоциклистов - 19%, на дорожные службы 15%, столько же - на водителей грузовиков. На сотрудников ГИБДД злятся 13% опрошенных водителей.

Лишь 10% водителей рассказали во время опроса, что сохраняют спокойствие при поездках.