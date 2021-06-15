Одеться на выпускной в Самаре можно за 2 тысячи рублей

На выпускной в Самаре можно одеться за 2 тысячи рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты Авито выяснили, во сколько обойдется наряд выпускницы на бал. Сравнивали показатели с 2019-м годом, поскольку в прошлом году из-за пандемии ситуация была совершенно нетипичной.

В Самаре выпускные наряды стали покупать чаще на 23%, а в Тольятти зафиксирован настоящий всплеск интереса - рост на 80%. Причем, как отмечают эксперты, часто интересуются неновыми платьями, которые обходятся дешевле. Это объясняется осознанием того, что подобное платье, скорее всего будет одето только один раз, поэтому и платить за него много не имеет смысла.

Что касается цен, то средняя цена на платье в Самаре на сайте объявлений составляет 2 тысячи рублей. В среднем по России - 2,5 тысячи рублей.

Дороже всего выпускные платья оценивают в Воронеже - там они стоят до 4 тысяч рублей, а самые доступные - в Челябинске, где на выпускной можно одеться за 1 300 рублей.