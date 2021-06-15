В Самаре во вторник будет жарко

В Самаре будет жарко, но может пойти дождь

В Самаре во вторник, 15 июня, будет стоять жаркая погода, сообщают в Приволжском УГМС. По данным синоптиков, в начале рабочей недели, которая в этот раз начинается со вторника, ожидается более 30 градусов тепла.

В дневные часы потеплеет до +26, +31 градуса по Цельсию. В ночное время будет от +15 до +20 градусов.

Синоптики не исключают вероятность дождя. В ближайшие дни местами по области ожидаются грозы.

В целом характер погоды неустойчивый, кое-где даже не исключен град, а при грозах усиление ветра до 15-20 м/с. При этом в периоды, когда дождей не будет, температура воздуха останется повышенной.