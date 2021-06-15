«Не боюсь браться за сложные случаи»: о своей работе рассказали самарские врачи

Татьяна Дарьина - стоматолог-терапевт клиники ЭДЕНТАЛЬ.

Когда у нас болят зубы, мы мечтаем оказаться в руках опытного врача, который бережно и профессионально избавит от боли. Именно такой врач Татьяна Дарьина - стоматолог-терапевт клиники ЭДЕНТАЛЬ. Общий стаж работы Татьяны Игоревны – более 20 лет. Она владеет всеми современными методиками терапевтического лечения и постоянно повышает квалификацию, регулярно посещая конференции и мастер-классы.

- Всегда рада помочь, ответить на все вопросы пациентов, - говорит Татьяна Дарьина. - Не боюсь браться за сложные случаи – это вызов, на который врач должен ответить. Самое приятное работе - вернуть пациенту не только здоровье зубов, но и желание улыбаться!

В преддверии Дня медицинского работника Татьяна Дарьина стала участником конкурса «Медицина - это призвание». Проголосовать за врача можно на странице конкурса.