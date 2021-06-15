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Спорт15 июня 2021 9:49

Экс-игрок «Крыльев Советов» сыграл в любительской лиге в Клявлино

В соцсетях пошутили, что он случайно подписал контракт с Клявлино
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Егор Голенков больше не является игроком "Крыльев Советов"

Егор Голенков больше не является игроком "Крыльев Советов"

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Егор Голенков сыграл за сельскую команду в Клявлино.

По приглашению друзей он провел один матч в Самарской Футбольной Лиге, сыграв за команду из Клявлино. На его счету один забитый гол в матче.

Недавно стало известно, что Голенков покинул «Крылья Советов». Как пошутили в комментариях в соцсетях, он случайно подписал контракт с Клявлино, раздавая автографы. На самом деле, он продолжит карьеру за границей.

В составе «Крыльев» Голенков выходил в 52-х матчах, забив 17 мячей.