Экс-игрок «Крыльев Советов» сыграл в любительской лиге в Клявлино

Егор Голенков больше не является игроком "Крыльев Советов"

Бывший игрок самарских «Крыльев Советов» Егор Голенков сыграл за сельскую команду в Клявлино.

По приглашению друзей он провел один матч в Самарской Футбольной Лиге, сыграв за команду из Клявлино. На его счету один забитый гол в матче.

Недавно стало известно, что Голенков покинул «Крылья Советов». Как пошутили в комментариях в соцсетях, он случайно подписал контракт с Клявлино, раздавая автографы. На самом деле, он продолжит карьеру за границей.

В составе «Крыльев» Голенков выходил в 52-х матчах, забив 17 мячей.