На сбор в Сербию с «Крыльями Советов» полетел полузащитник «Динамо» Липовой

Липовой в составе московского «Динамо». Фото: ФК «Динамо» (Москва).

Полузащитник московского «Динамо» Данил Липовой отправился на сборы в Сербию с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба. Футболисту 21 год, кроме «Динамо» он играл за «Оренбург» и «Химки».

Липовой родился в Кирове, однако в детстве вместе с семьей переехал в Самарскую область, где и начал заниматься футболом. Одно время он был в «Крыльях Советов», однако позже переехал в Москву, в Академию имени Льва Яшина.

Всего на сборы с «Крыльями» полетели 22 человека. Кроме Липового это Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Юрий Горшков, Владимир Полуяхтов,Дмитрий Прищепа, Максим Карпов, Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Дмитрий Кабутов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Ефремов, Дмитрий Цыпченко и Иван Сергеев.

Футболисты, которые полетели на сбор в Сербию. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Мехди Зеффан и Сафаа Хади присоединятся к команде позже, когда вернутся из расположения сборных. Максим Канунников сейчас восстанавливается после травмы, он начнет готовиться к сезону по индивидуальной программе.

Рикарду Алвеш получил от «Крыльев» предложение по продлению контракта, но португальский полузащитник пока не принял решение, останется он в команде или нет.