«Акрон» объявил соперников по контрольным матчам на сборе в Тирасполе

«Акрон» планирует сыграть четыре товарищеские игры. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» отправился на предсезонный сбор в Тирасполь. Там команда сыграет четыре контрольных матча.

- Подопечные Владимира Жапалэу будут работать в двухразовом режиме, а также проводить международные контрольные матчи. В Тирасполе «Акрон» планирует провести четыре игры: 18 июня – с «Шерифом», 22 июня – с ФК «Святой Георгий», 27 июня – с ФК «Петрокуб». Соперник на 2 июля еще уточняется, - рассказали в пресс-службе тольяттинского клуба.

На сборы тренерский штаб «Акрона» взял 21 игрока. При этом в расположение команды будут прибывать новые футболисты, которых будут просматривать. Обещают появление игроков, в том числе, из дальнего зарубежья.