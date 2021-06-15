С 15 июня в Самаре отключат горячую воду из-за гидравлических испытаний

У самарцев две недели не будет горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отключат горячую воду из-за гидравлических испытаний. Об этом сообщают в ПАО «Т Плюс».

Гидравлические испытания теплосетей пройдут с 15 по 28 июня. Они позволяют специалистам обнаружить участки, требующие ремонта.

Подачу воды ограничат на следующих улицах - Максима Горького, Осипенко, Ново-Садовой, Полевой, Буянова, Братьев Коростелевых, Рабочей, Садовой, Ленинградской, Самарской, Венцека, Галактионовской, Комсомольской и Куйбышева, а также на проспектах Ленина и Волжском.

Воду включат, как только устранят все найденные повреждения.