Жительница Самары рассказала, как правильно спланировать отпуск

Отпуск получается хорошим при правильном планировании Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары Анна Ситник на своей странице в соцсетях рассказала, как грамотно спланировать короткий отпуск.

Она отмечает, что сейчас есть тенденция, что отпуск длится порядка семи дней, включая время на дорогу. Чтобы потратить время более эффективно, нужно заранее купить билеты. С помощью крупных порталов, предлагающих гостиницы, можно по отзывам оценить, какая наиболее оптимально и сделать заказ онлайн.

Также, онлайн, бронируются все билеты в музеи и на разные экскурсии. А чтобы сэкономить, лучше самостоятельно готовить еду, потому что в кафе обед обходится дорого.

- Мой любимый формат отпуска - не тратить попусту ни на что время. Мой внутренний перфекционист удовлетворен, - написала Анна.