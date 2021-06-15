В Самарской области каждый день порядка 60-ти новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области выявили 62 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на стайте стопкоронавирус.рф по состоянию на 15 июня.

Сейчас в области на регулярной основе фиксируют порядка 60-ти заразившихся. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 65 756 человек. Из них выздоровели 62 755 заболевших, в том числе, 59 - за прошедшие сутки.

За сутки в регионе 10 новых смертельных случаев среди заразившихся, за все время пандемии в области умерли 2 121 человек.

В целом по стране 14 185 новых случаев в 84-х регионах страны. Всего заразились порядка 5,2 млн человек.