В Самарской области в Волгу выпустили 4700 мальков стерляди

Тысячи мальков стерляди выпущены в Волги Фото: скриншот

Тысячи мальков стерляди выпущены в Волгу в рамках традиционной экологической акции, которую "Газпром трансгаз Самара" провел в селе Винновка. Рыбок выращивали из икринок служители местного Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.

В мероприятии приняли участие сотрудники "Газпром трансгаз Самара" и генеральный директор предприятия Владимир Субботин. Вместе они отправили в реку 4700 мальков. Их выловили из больших ванн, где они обитали, пересчитали и взвесили. Далее рыбок погрузили ведрами в бойлер и выпустили по длинному желобу с водой в воду.

- Специфика работы нашей компании такова, что полностью избежать воздействия на окружающую среду невозможно. При ремонте трубопроводов, пересекающих водоемы, естественная среда обитания рыб частично нарушается, - отмечает Владимир Субботин.

По словам руководителя, после окончания работ это воздействие компенсируется. Но на этом на предприятии не останавливаются:

- Кроме обязательных мер по восполнению популяции рыб, мы ежегодно проводим дополнительную благотворительную акцию и выпускаем мальков в Волгу. За последние три года выпущено уже более 200 тысяч особей стерляди и сазана.