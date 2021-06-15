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Общество15 июня 2021 11:57

В Самарской области в Волгу выпустили 4700 мальков стерляди

В селе Винновка прошла традиционная экологическая акция "Газпром трансгаз Самара"
Геннадий ВЕТРОВ
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Тысячи мальков стерляди выпущены в Волги

Тысячи мальков стерляди выпущены в Волги

Фото: скриншот

Тысячи мальков стерляди выпущены в Волгу в рамках традиционной экологической акции, которую "Газпром трансгаз Самара" провел в селе Винновка. Рыбок выращивали из икринок служители местного Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря.

В мероприятии приняли участие сотрудники "Газпром трансгаз Самара" и генеральный директор предприятия Владимир Субботин. Вместе они отправили в реку 4700 мальков. Их выловили из больших ванн, где они обитали, пересчитали и взвесили. Далее рыбок погрузили ведрами в бойлер и выпустили по длинному желобу с водой в воду.

- Специфика работы нашей компании такова, что полностью избежать воздействия на окружающую среду невозможно. При ремонте трубопроводов, пересекающих водоемы, естественная среда обитания рыб частично нарушается, - отмечает Владимир Субботин.

По словам руководителя, после окончания работ это воздействие компенсируется. Но на этом на предприятии не останавливаются:

- Кроме обязательных мер по восполнению популяции рыб, мы ежегодно проводим дополнительную благотворительную акцию и выпускаем мальков в Волгу. За последние три года выпущено уже более 200 тысяч особей стерляди и сазана.