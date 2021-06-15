В Самаре подорожали пансионаты, но подешевели консервы

Летом цены на некоторые товары и услуги выросли Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наблюдается рост цен на проживание одного дня в пансионате. Согласно сведениям, опубликованным на Самарастате, сумма увеличилась на 10%, теперь день отдыха стоит 2402 рубля.

- Цена корвалола поднялась на 4,24%, теперь 25 мл можно купить за 32 рубля, - делятся информацией в территориальном органе Федеральной службы статистики.

Поднялась стоимость белокочанной капусты, цена увеличилась на 5 %. Приобрести кочан капусты можно за 30,88 рублей. Также поднялась цена на морковь, она подорожала на 4%. В магазине в среднем килограмм моркови стоит 64 рубля.

В городе выросли цены на хозяйственные товары, подорожало хозяйственное мыло и зубная щетка. Не смотря на то, что зубная щетка подорожала на 2% и теперь её стоимость 104, 63 рубля, зубная паста наоборот стала стоить дешевле. Мыло можно купить в среднем за 35,72 рубля, а зубную пасту за 82 рубля.

С наступлением лета цена на огурцы упала на 10%, теперь в среднем они стоят 126, 73 рубля за кг. Также упали цены на помидоры, теперь их стоимость 137 рублей. Помимо овощей подешевели консервированные продукты, так, например, стоимость фруктово-ягодных консервов снизилась до 378 рублей за килограмм. Мясные консервы теперь можно купить 147 рублей, их цена упала на 3%.