На трассе Самара - Бугуруслан проведут капремонт

На трассе Самара - Бугуруслан благоустроят трассу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Капитальный ремонт проведут на трассе Самара - Бугуруслан в Самарской области. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Размещены торги на ремонт трассы, проходящий в Волжском районе и Кинеле, на участках км 23+800 – км 33+500 и км 21+000 – км 38+800. На первый готовы потратить 225 млн рублей, на второй - 604,2 млн рублей.

В планах - обустроить тротуары, поставить ограждения, знаки, светофоры, остановки общественного транспорта, сделать тактильную плитку.

Работы должны быть завершены осенью 2022 года.