«Би-2» в августе 2021 года устроят грандиозное шоу на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре

Зрителям обещают феерическое шоу Фото: vk.com/b2band

Легендарная российская рок-группа «Би-2» выступит в Самаре 14 августа 2021 года. Коллектив обещает собрать стадион «Солидарность Арена».

- Границы между сценой и залом исчезнут: мы проживем каждую секунду концерта вместе! Мы хотим, чтобы каждый зритель оказался в самом эпицентре шоу, - говорится на официальном сайте группы.

Напомним, группа «Би-2» не в первый раз приезжает с концертами в Самарскую область. Каждое выступление коллектива сопровождается аншлагами – огромное количество жителей и гостей региона приходят послушать вживую любимых исполнителей.

В 2020 году в Самаре решили возродить фестиваль «Рок над Волгой». Но коронавирус изменил планы, и масштабный концерт пришлось сильно урезать под введенные ограничения. Так, при поддержке правительства Самарской области и Газпромбанка на барже на акватории Волги состоялся трехчасовой концерт, в котором принимали участие «Би-2» и «Сплин». В онлайн режиме концерт посмотрели более 1,5 миллионов человек.