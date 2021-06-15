Два корпуса педуниверситета в Самаре капитально отремонтируют за счет Минпросвещения РФ

Ремонтировать будут два корпуса педуниверситета в исторической части города Фото: Яндекс.Карты

Депутат госдумы Александр Хинштейн добился выделения дополнительных бюджетных ассигнований на капитальный ремонт двух корпусов самарского педуниверситета. Деньги будут выделены Министерством просвещения РФ.

- В 2021 году на капитальный ремонт двух корпусов Самарского социально-педагогического университета будет предоставлена субсидия 35 498 000 рублей на проведение капитального ремонта, - сказано в ответе министерства за запрос депутата.

Так, в скором времени реконструкция пройдет в корпусах на улице Пушкина и на пересечении Горького и Пионерской.

Напомним, в сентябре этого года состоится техническое открытие филиала Третьяковки в Самаре. Долгожданное открытие музея на базе бывшей Фабрики-кухни намечено на 2022 год.