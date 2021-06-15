В Самаре открывается летняя ярмарка фермерских продуктов и одежды для всей семьи

Ярмарка будет проводиться с 23 по 27 июня

В Самаре с 23 по 27 июня 2021 года будет проходить летняя ярмарка. Ярмарка пройдет в выставочном центре Экспо-Волга на улице Мичурина, 23а.

- Вас ожидают скидки и акции от производителей, дегустация продуктов, изделия, которых не встретишь в обычных магазинах и многое другое, - сообщили организаторы ярмарки.

Производители представят фермерскую продукцию, а также одежду для всей семьи. Любой желающий сможет приобрести одежду из льна, купальники эксклюзивной ручной работы, а также найти другие интересные товары из разных городов России и стран зарубежья.

Выставка будет проводиться ежедневно с 10 до 18 часов. Вход свободный.