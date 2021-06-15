Самарские родители все чаще покупают свои чадам смарт-часы

А как вы относитесь в такому аксессуару? Фото: pixabay.com

Родители Самарской области стали все чаще покупать «умные» часы для своих детей. Согласно данным аналитиков компании МегаФон, Самарская область вошла в тройку поволжских регионов по продажам смарт-часов. Также в лидерах Башкирия и Нижегородская область.

Сегодня наручный девайс - не просто стильный аксессуар или способ самовыражения детей, но и верный помощник для родителей, ведь они не только показывают время, но и позволяют знать местоположение ребенка, принимать сообщения и даже видеозвонки.

Сравнив первое полугодие 2020 и 2021 аналитики выяснили, что в этом году спрос на смарт-часы у родителей Самарской области вырос на 65% – больше всего продаж пришлось на праздничные февраль и март. Родители позаботились о своих детях и перед летними каникулами – в мае этого года продано почти на 10% больше «умных» детских гаджетов, чем за аналогичный период прошлого года.

Каждый четвертый родитель приобретает часы-телефон Jet Kid Connect – это один из бюджетных, но надежных вариантов. Эта модель умеет не только определять месторасположение ребенка, но и оповестит вас, если он покинул "безопасную зону", например, убежал далеко от дома. Также эти часы имеют возможность принимать текстовые, голосовые сообщения и делать удаленное фото. Из более дорогих моделей лидирует Jet Kid Vision 4G. При покупке любой из этих моделей в интернет-магазине МегаФона можно выбрать себе специальные условия в подарок: тариф "Умные часы" или SIM-карту с тарифом "Переходи на ноль".

Среди часов с дизайном мальчики чаще всего выбирают гаджет с человеком-пауком или роботом, а девочки предпочитают единорогов.