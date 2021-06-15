В Самаре изучат советскую мозаику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Советскую мозаику исследуют в Самаре на средства президентского гранта. Проект самарского регионального отделения ВООПиК «Мозаика модернизма» оказался в числе победителей. Об этом сообщается на сайте фонда.

В соответствии с описанием проекта, планируется провести инвентаризацию всех позднесоветских мозаик в Самаре, произвести их фотофиксацию, собрать материалы об их авторах.

Информация о мозаиках будет собрана и представлена на сайте проекта «Лица модернизма». В дальнейшем создадут буклет с иллюстрациями и описаниями мозаик. Таким образом, впервые будет создан полный каталог мозаик областной столицы.

Как рассказал «КП-Самара» представитель совета самарского регионального отделения ВООПиК Армен Арутюнов, планируется, в числе прочего, собрать информацию о наиболее редких и малоизвестных произведениях советской культуры, а также определить, в каком они находятся состоянии и требуют ли реставрации. «Конечная цель – изменить отношение и жителей, и власти к позднесоветской мозаике, начать процесс восстановления реставрационными методами», - сказал Арутюнов.

Всего на реализацию проекта понадобиться порядка 1,6 млн рублей, из которых 975,8 тысяч рублей составляют размер гранта. Работу планируют завершить до конца текущего года.