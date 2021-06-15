В бюджете Самарской области заложено 2,3 миллиарда рублей на поддержку приемных детей

"Единая Россия" поддерживает семьи с детьми Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В "Единой России" подвели итоги работы, направленной на помощь семьям с детьми. Федеральное законодательство по этому направлению в партии совершенствовали в течение последних пяти лет.

Расширение программы материнского капитала стало одной из главных направлений поддержки. Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться. Выплата в 450 тысяч рублей ориентирована на улучшение жилищных условий многодетных родителей.

По словам координатора партийного проекта "Крепкая семья" Ольги Окуневой, в регионах также действуют свои системы соцгарантий. Касается это и Самарской области.

- По инициативе фракции "Единая Россия", Самарская губернская дума приняла закон, дающий право детям отдельных категорий медработников на первоочередной прием в детские сады. Уже 765 таких детей пошли в сады, - отметила председатель "социального" комитета регионального парламента, региональный координатор "Крепой семьи" Марина Сидухина.

Десятки тысяч семей в регионе в период пандемии в 2020 году получают беспрецедентные меры поддержки. К помощи подключилась и "Единая Россия". Участники партийной акции "Помоги учиться дома" передали почти 200 компьютеров и ноутбуков многодетным и малообеспеченным семьям.

Также единороссы добились дополнительного выделения более 1,8 миллиарда рублей из областного бюджета на приобретение жилья детям-сиротам. Еще 2,3 миллиарда рублей заложено в бюджете на 2021 год на поддержку детей, которых воспитывают опекуны или приемные родители.