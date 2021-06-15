В Самаре ребенок получил травму, упав с незакрепленной горки в детском саду

Сейчас мама с сыном находятся в больнице Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре проводится проверка по информации о происшествии на площадке в МБДОУ «Детский сад №110». В социальных сетях появилось сообщение от мамы мальчика, которая утверждает, что ее сын получил серьезную травму в дошкольном учреждении.

- Незакрепленная горка упала на моего сына. Врачи диагностировали сложный перелом. Заведующая оказывает давление и хочет списать все на несчастный случай. Прошу огласки, - написала мама пострадавшего ребенка Елена О. в социальных сетях.

В настоящее время сотрудники СУ СКР по Самарской области проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.