Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт15 июня 2021 15:50

«Крылья Советов» начнут сезон РПЛ домашними матчами с «Ахматом» и «Спартаком»

Игры пройдут 23-26 июля и 30 июля – 2 августа
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
«Крылья» в первом туре сыграют с «Ахматом».

«Крылья» в первом туре сыграют с «Ахматом».

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала календарь на предстоящий сезон. «Крылья Советов» начнут его домашним матчем против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 23-26 июля. Второй тур «Крылья» также сыграют дома, с 30 июля по 2 августа самарцы примут московский «Спартак».

Первый круг подопечные Игоря Осинькина завершат домашней игрой с «Уралом» 19-22 ноября, а на зимнюю паузу уйдут после матча в Самаре против «Рубина» 10-13 декабря.

Сезон же для «Крыльев» завершится 21 мая, самарцы примут на «Солидарность Арене» «Локомотив».