«Крылья Советов» начнут сезон РПЛ домашними матчами с «Ахматом» и «Спартаком»

«Крылья» в первом туре сыграют с «Ахматом». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала календарь на предстоящий сезон. «Крылья Советов» начнут его домашним матчем против грозненского «Ахмата». Встреча пройдет 23-26 июля. Второй тур «Крылья» также сыграют дома, с 30 июля по 2 августа самарцы примут московский «Спартак».

Первый круг подопечные Игоря Осинькина завершат домашней игрой с «Уралом» 19-22 ноября, а на зимнюю паузу уйдут после матча в Самаре против «Рубина» 10-13 декабря.

Сезон же для «Крыльев» завершится 21 мая, самарцы примут на «Солидарность Арене» «Локомотив».