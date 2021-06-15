В Самаре 16 июня усилят работу общественного транспорта во время проведения фан-фестиваля «Наши парни»

Во время фан-фестиваля пустят дополнительные автобусы на стадион Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» 16 июня 2021 года состоится фан-фестиваль «Наши парни». В этот день будет усилена работа общественного транспорта, чтобы доставлять и вывозить болельщиков.

Так, доставка болельщиков на фан-зону начнется с 14:00. Трамваи маршрутов № 5, 7, 25 будут курсировать до конечной остановки – разворотного кольца. В течение всего дня в направлении стадиона будут ходить автобусы № 1, 50, 67, 96, 205, 295.

Вывоз болельщиков со стадиона будет осуществляться также трамваями и автобусами. Трамваи №5, 7, 25 будут курсировать до 21:00, а дополнительные автобусы № 1, 50, 67, 96, 205, 395 и 268 будут поданы в 19:00 на пересечение ул. Дальней и 7 проезда, в район Южной парковки.

- Дополнительные автобусы №50 проследуют до остановки «Улица Батайская», № 67 – до Крутых Ключей, № 1 – до железнодорожного вокзала, №96 до остановки «Улица Тухачевского», № 205 и 295 – до Речного вокзала, а № 268 – до остановки «Станция метро «Победа».

Для болельщиков на личных автомобилях работа парковки будет организована без ограничений.