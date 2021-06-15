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Общество15 июня 2021 17:10

На обновленной вертолетной площадке в Самаре построят два ресторана

В городской администрации подвели итоги публичных слушаний
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Вертолетная площадка откроется уже в июле

Вертолетная площадка откроется уже в июле

Администрация Самары подвела итоги публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков. Так, компании ООО «Перекресток» разрешили застраивать два участка на вертолетной площадке под пункты общественного питания.

По итогам проведенных публичных слушаний в поддержку застройки поступило 65 мнений в письменном виде. Департамент градостроительства рекомендовал предоставить компании разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Перекресток» планирует возводить свои объекты на двух участках площадью 1504 и 412 квадратных метров на улице Ветвистая. Эти участки находятся с двух сторон вертолетной площадки.