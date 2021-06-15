Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 17:55

В Самаре могут отремонтировать заброшенный участок улицы Ставропольской после 2024 года

Жители города предложили рассмотреть возможность реконструкции участка от 22 Партсъезда до Советской Армии
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас водители проезжают там на свой стах и риск Фото: Яндекс.Карты

Сейчас водители проезжают там на свой стах и риск Фото: Яндекс.Карты

Жители Самары обратились в департамент транспорта Самары с просьбой рассмотреть возможность реконструкции отрезка улицы Ставропольская от 22 Партсъезда до Советской Армии. Долгое время этот участок находится в заброшенном состоянии, однако некоторые автомобилисты все же пользуются этой дорогой.

- Сейчас там строится ЖК «Журавли», поэтому транспортная развязка необходима на данном участке, - пишет местная жительница в социальных сетях.

В ответ департамент транспорта сообщил, что готов выступить заказчиком на модернизацию данной дороги. Однако на ближайшие три года в бюджете на эти цели средств не заложено, поэтому работы не предусмотрены.

- Готовы выступить заказчиком на строительство отрезка от 22 Партсъезда до Советской Армии при наличии финансирования, - ответили чиновники.