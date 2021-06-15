В Самаре могут отремонтировать заброшенный участок улицы Ставропольской после 2024 года

Сейчас водители проезжают там на свой стах и риск Фото: Яндекс.Карты

Жители Самары обратились в департамент транспорта Самары с просьбой рассмотреть возможность реконструкции отрезка улицы Ставропольская от 22 Партсъезда до Советской Армии. Долгое время этот участок находится в заброшенном состоянии, однако некоторые автомобилисты все же пользуются этой дорогой.

- Сейчас там строится ЖК «Журавли», поэтому транспортная развязка необходима на данном участке, - пишет местная жительница в социальных сетях.

В ответ департамент транспорта сообщил, что готов выступить заказчиком на модернизацию данной дороги. Однако на ближайшие три года в бюджете на эти цели средств не заложено, поэтому работы не предусмотрены.

- Готовы выступить заказчиком на строительство отрезка от 22 Партсъезда до Советской Армии при наличии финансирования, - ответили чиновники.