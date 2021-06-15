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Общество15 июня 2021 19:46

На Самарскую область надвигается гроза

Объявлен желтый уровень опасности
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Ночью местами ожидается гроза

Ночью местами ожидается гроза

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС сообщили об ухудшении погодных условий на территории Самарской области. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

- Ночью и днем 16 июля 2021 года местами по Самарской области ожидается гроза и усиление ветра, - сообщили в Приволжском УГМС.

Также синоптики сообщили, что днем при грозе ожидается шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

В ночь с 15 на 16 июня температура воздуха будет колебаться в пределах +18…+20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +31.