В Самаре фестиваль «Пластилиновый дождь» пройдет 14 и 15 августа 2021 года

Фестиваль проводится уже 10 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году состоится долгожданный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». В прошлые годы фестиваль приходилось отменять из-за отсутствия средств, а в 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии.

- Фестивалю быть! На том же месте, в тот же час, - написали организаторы в официальной группе театра в социальных сетях.

Впервые фестиваль провели в 2011 году, поэтому этот год юбилейный для театра «Пластилиновый дождь». Традиционно фестиваль будет проведен в Струковском саду, в скором времени будет объявлен прием заявок на участие.