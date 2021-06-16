В Самарской области ожидается до +32 градусов, и пройдут кратковременные дожди

В Самаре будет жарко и дождливо Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС рассказали, какая погода ожидается в среду, 16 июня 2021 года. По прогнозу синоптиков возможны кратковременные дожди, а температура поднимется до +30 градусов.

16 июня в Самарской области все еще сохранится жаркая погода с кратковременными дождями. Так, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +27…+32 градусов, ночью до +20. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и град.

Завтра, 17 июня, синоптики также прогнозируют жарку погоду. Местами по области пройдут дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов, ночью до +20.

В пятницу синоптики осадков не прогнозируют. Будет тепло до +25 градусов. В ночь на субботу также без осадков, температура будет колебаться в пределах +10…+15 градусов.