Умер бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Аверьянов

Александр Аверьянов написал книгу о жизни самарского футбольного клуба Фото: ПФК "Крылья Советов"

15 июня 2021 года на 73-м году жизни скончался Александр Аверьянов, который возглавлял самарскую футбольную команду «Крылья Советов» с 1994 по 1998 год.

Александр Аверьянов за время работы с самарскими футболистами создал неуступчивую и самобытную команду, которую очень любили болельщики. Именно при Аверьянове на матче с «Аланией» стадион «Металлург» на своих трибунах собрал 44 тысячи зрителей.

- Александр Николаевич внес большой вклад в развитие нашего клуба. Его подопечные – Динар Шарипов, Василий Мазур, Александр Цыганков, Александр Орешников, Андрей Резанцев, Сергей Шишкин, Сергей Булатов до сих пор работают в структуре «Крыльев Советов», - рассказали представители ПФК «Крылья Советов».

В 2015 году Александр Аверьянов выпустил свою книгу «Крылья Советов – любовь Самары», где автор рассказал о временах «футбольного бума», которые переживала самарская команда.

Редакция КП-Самара выражает соболезнования родным и близким легендарного тренера.