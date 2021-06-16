В Самаре раскрасили забор Самарской ГРЭС

Раскрасить стену может любой желающий Фото: Т Плюс

Жители Самары на фестивале Волгафест-2021 начали реализовывать проект «Общее решение», который подразумевает создание нового арт-пространства на территории города. При поддержке компании «Т Плюс» самарцы раскрасили забор Самарской ГРЭС в цветные полосы, цвета которых были выбраны на открытом голосовании.

- Каждый оттенок ассоциируется со знакомыми волжанам местами и районами. Самыми популярными, набравшими большее количество голосов жителей Самары, стали «Рыбная бирюза», «Ночной волжский», «Вечерний Струковский», «Пурпурный на дне» и «Пляжный», - отметили организаторы акции.

В мероприятии приняли участие министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, глава города Елена Лапушкина и директор филиала «Самарский ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Ширина полос пропорциональна количеству голосовавших. Самыми активными стали жители Октябрьского района – 332 голоса, Промышленного – 222 голоса и Ленинского – 166 голосов.

Каждый желающий может принять участие в создании нового арт-объекта и раскрасить забор ГРЭС. Акция будет проводиться до 20 июня 2021 года.