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Общество16 июня 2021 8:17

Житель Самары оплатил долг по налогам после ареста автомобиля

Мужчина чуть не лишился BMW из-за задолженности
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Должник рассчитался с налогами и вернул свой автомобиль

Должник рассчитался с налогами и вернул свой автомобиль

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

33-летний житель Самары не оплачивал налоги и накопил долг в 211 тысяч рублей. Судебные приставы внесли в адрес должника представление, но мужчина не торопился погашать свою задолженность.

- В ходе рейдового мероприятия «Дорожный пристав», судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста автомобиля BMW, который принадлежит должнику, - сообщили в пресс-службе ФССП по Самарской области.

Владельцу иномарки объяснили, что если долг не будет погашен, то его автомобиль реализуют на торгах. Этот факт не обрадовал мужчину, он не стал ждать продажу своего BMW, а сразу же погасил задолженность.