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Происшествия16 июня 2021 9:10

Житель Самарской области ночью проник в супермаркет и вынес оттуда виски и две бутылки Кока-колы

Подозреваемого в краже поймали в гаражном массиве
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Грабителя задержали через три минуты после совершения преступления

Грабителя задержали через три минуты после совершения преступления

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около половины первого ночи дежурившим сотрудникам Росгвардии по городу Отрадный поступила ориентировка на преступника, который подозревается в ограблении местного супермаркета. Выяснилось, что молодой парень вскрыл входную дверь в магазине и вынес оттуда бутылку дорогого виски и две бутылки Кока-колы.

- Сотрудники вневедомственной охраны отработали пути возможного отхода преступника и уже через три минуты настигли его в гаражном массиве. Внешность задержанного совпадала с ориентировкой, а при себе у парня был элитный алкоголь и лимонад, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Подозреваемый был задержан, а после передан прибывшим сотрудникам полиции. Грабителем оказался местный житель 2002 года рождения. В отношении вора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».