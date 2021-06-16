Житель Самарской области ночью проник в супермаркет и вынес оттуда виски и две бутылки Кока-колы

Грабителя задержали через три минуты после совершения преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около половины первого ночи дежурившим сотрудникам Росгвардии по городу Отрадный поступила ориентировка на преступника, который подозревается в ограблении местного супермаркета. Выяснилось, что молодой парень вскрыл входную дверь в магазине и вынес оттуда бутылку дорогого виски и две бутылки Кока-колы.

- Сотрудники вневедомственной охраны отработали пути возможного отхода преступника и уже через три минуты настигли его в гаражном массиве. Внешность задержанного совпадала с ориентировкой, а при себе у парня был элитный алкоголь и лимонад, - рассказали в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.

Подозреваемый был задержан, а после передан прибывшим сотрудникам полиции. Грабителем оказался местный житель 2002 года рождения. В отношении вора было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».