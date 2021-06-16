«Тольяттикаучук» празднует 60 лет со дня выпуска первой продукции

Шоу-театр показал зажигательное выступление с воздушными шарами

60 лет назад с конвейера цеха Е-2 на заводе в Тольятти сошел первый брикет синтетического каучука. Впервые в России был получен каучук из нефтехимического сырья, а не из пищевого.

- За шесть десятилетий из "Куйбышевского завода синтетических каучуков" предприятие выросло в мировой бренд «Тольяттикаучук». При участии предприятия был возведён целый город с домами и общежитиями, спортивными комплексами и дворцом культуры, ТЭЦ и очистными сооружениями, - рассказали рабочие предприятия.

В канун юбилея «Тольяттикаучук» преподнес тольяттинцам творческие сюрпризы. Возле памятника основателю автограда В. Н. Татищеву и в ТРК «Парк Хаус» провели необычный флешмоб. Участники коллектива шоу-театра «Колибри» танцевали на траволаторе под музыку джаз-оркестра Тольяттинской филармонии и раздавали прохожим воздушные шары.